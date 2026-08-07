"Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı ve bakımsız aydınlatma direklerini kendi imkanları ile boyadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı ve bakımsız aydınlatma direklerini kendi imkanları ile boyadı

"Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı ve bakımsız aydınlatma direklerini kendi imkanları ile boyadı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kantin işletmeciliği yapan ve yazları boyacılıkla uğraşan Ümit Alpan, Camii Kebir Mahallesi'ndeki işlek caddede paslanan aydınlatma direklerini gönüllü olarak boyadı. Mahalle sakinlerinin takdirini kazanan Alpan, her şeyi belediyeden beklememek gerektiğini söyledi.

Sivas'ta yaşayan ve boş zamanlarında boyacılık yaparak ek gelir elde eden Ümit Alpan, bakımsızlığı ve paslı görüntüsüyle dikkatini çeken aydınlatma direklerini kendi imkanlarıyla boyadı.

Sivas'ta kış aylarında kantin işletmeciliği yapan, yaz aylarında ise boyacılık yaparak geçimini sürdüren Ümit Alpan yaşadığı mahallede bulunan aydınlatma direklerinin bir çoğunun bakım işlemlerini gönüllü olarak üstlendi. Kendi imkanlarıyla paslanmış ve yıpranmış aydınlatma direklerini boyamaya başlayan Alpan mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Çalışmasını sosyal medya hesabında paylaşarak önemli bir farkındalık örneği gösteren Alpan boş zamanlarında bu etkinliğe devam edeceğini söyledi.

Her şeyin belediyeden beklenmemesi ve vatandaşlarında elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Ümit Alpan, "kışın okul kantin işletmeciliği yapıyorum. Yazın da okullar tatil olduğunda kendi emeğimle daire boyuyoruz, inşaat işiyle uğraşıyorum. Sivas'a yazın gurbetçiler ve turistler çok sayıda geliyor. Burası da Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi. Sivas'ın en işlek caddelerinden bir tanesi. Burada cadde boyarken elektrik direklerinde ki kaplamaların paslandığını gördüm. İçime sinmedi her şeyi belediyeden beklememek gerek diye düşünerek direkleri boyama çalışmasına başladım. İşlek bir cadde ve dikkat çeken bir görüntüydü. Görenlerde teşekkür ediyorlar bizde mutlu oluyoruz. Bu caddeyi komple boyayarak bitireceğim. Yavaş yavaş vakit buldukça boyamaya devam ediyorum. Her şeyi belediyeden, devletten beklememek gerekiyor. bizde vatandaş olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Ben boyacılık yapıyorum taşın altına bu şekilde elimi koydum. İnsanlar da en azından çevremizi temiz tutmak için yere çöp atmasın, birileri ağaçların bakımını yapsın. Bu şekilde Sivas'ımızı güzelleştirelim. Çünkü sultan şehir her şeyi hak ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 'Herşey belediyeden beklenmez' dedi, paslı ve bakımsız aydınlatma direklerini kendi imkanları ile boyadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:29:31. #7.12#
SON DAKİKA: "Herşey belediyeden beklenmez" dedi, paslı ve bakımsız aydınlatma direklerini kendi imkanları ile boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.