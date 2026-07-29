Solhan\'da 25 Arı Kovanı Yakıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 arı kovanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde arıcılık yapan Yakup Koçak, 25 arı kovanının kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldığını iddia etti. Olayın ardından çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da tamamen yandı. Koçak, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.