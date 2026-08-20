İsrail Havalimanı'nda İş Bırakma Krizi - Son Dakika
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İsrail Havalimanı'nda İş Bırakma Krizi

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Ben Gurion Havalimanı'nda iş bırakma nedeniyle check-in işlemleri durduruldu, uçuşlar askıya alındı.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda çalışanların iş bırakması nedeniyle tüm check-in kontuarlarının kapatıldığı ve havalimanına gelen uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, havalimanı çalışanlarının iş bırakmasının ardından İsrail Havalimanları İdaresi, check-in işlemlerini durdurdu ardından havalimanındaki faaliyetleri tamamen askıya aldı.

Havalimanındaki check-in işlemlerinin durdurulması, yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşun bulunduğu Ben Gurion'da yoğunluğa ve kaosa yol açtı.

Pilotlara ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, havalimanının saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava trafiğinin azaltılacağı ve inişlerin tamamen durdurulmasına kadar varabilecek kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İnişlerin durdurulmasına rağmen havalimanından kalkışların devam edeceği ancak uçuşların daha düşük bir kapasiteyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail Havalimanları İdaresi daha sonra revize edilmiş uçuş programına uygun olarak operasyonların saat 15.00'ten itibaren kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.

Kaynak: AA

Havacılık, İsrail, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Havalimanı'nda İş Bırakma Krizi - Son Dakika

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