Tekirdağ Süleymanpaşa'da bozuk yollar araçlara zarar verdi, vatandaşlar çözüm istedi - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da bozuk yollar araçlara zarar verdi, vatandaşlar çözüm istedi

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da bozuk yollar araçlara zarar verdi, vatandaşlar çözüm istedi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yollardaki bozulmalar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Lastiklerin hasar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, yıllardır bakım yapılmadığını savunarak kalıcı çözüm istedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yollardaki bozulmalar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesine tepki göstererek sorunların geçici çözümler yerine kalıcı çalışmalarla giderilmesini talep etti.

Süleymanpaşa ilçesinde bazı sokaklarda oluşan bozulmalar, sürücülerin ve mahalle sakinlerinin tepkisini beraberinde getirdi. Yolların bakımsız kaldığını ifade eden vatandaşlar, sokakların mevcut durumunun hem araçlar hem de sürücüler açısından sorun oluşturduğunu dile getirdi.

"Araçlarımızın lastikleri pert oluyor"

Bozuk yollar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, özellikle lastiklerin hasar gördüğünü ifade etti. Sokakların uzun süredir bu durumda olduğunu öne süren vatandaşlar, yıllardır gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığını savundu.

Yollardaki bozulmaların zamanla arttığını belirten vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesinin sokakların durumuna müdahale etmesini istedi. Bakımsızlık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, sorunların geçici çözümler yerine kalıcı çalışmalarla giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Sokakların mevcut durumuna tepki gösteren vatandaşlar, yolların bakım ve onarım çalışmalarının ne zaman yapılacağını merak ettiklerini belirtti. Araçların zarar görmesinden şikayet eden vatandaşlar, belediyenin konuyla ilgilenmesini ve bozuk sokakların bir an önce onarılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
SüleymanpaşaTekirdağGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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