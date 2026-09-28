Trabzon Şalpazarı\'nda yaylacılar Gatağacı Yaylası\'ndan mahallelerine dönüyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaylacılar havaların soğumasıyla kış mevsimini geçirecekleri yerleşim yerlerine dönüyor.

Doğu Karadeniz'in yaylalarında havaların soğumasıyla birlikte yaz mevsimini yaylalarda geçiren yaylacılar dönüşe geçti. Asırlardır sürdürülen yayla göçü geleneği çerçevesinde büyükbaş hayvanlarını önlerine katan Ağasarlı yaylacılar, kilometrelerce yolu yürüyerek kış mevsimini geçirecekleri yerleşim yerlerine dönüyor.

Yazın yaylaya, sonbaharda köye dönüş

Şalpazarı ilçesinde her yıl haziran ayının ilk haftasında ısınan havalarla başlayan yayla göçü, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuyla sona eriyor. İlçeye bağlı Sinlice Mahallesi sakinleri de bu yıl yaz mevsimini Gatağacı Yaylası'nda geçirdi.

Yaz başında Salih Usta ve Erhan Cömert, rengarenk süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla birlikte geleneksel yayla göçüne katılarak Gatağacı Yaylası'na çıkmıştı. Aylar boyunca yaylada hayvanlarıyla birlikte yaşayan yaylacılar, havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yeniden köylerinin yolunu tuttu. Büyükbaş hayvanlarını önlerine katan besiciler, yayladan mahallelerine kadar uzanan dönüş yolculuğunu yaya olarak gerçekleştiriyor.

Yüzyıllardır süren gelenek

Şalpazarı'nda ilkbahar ve yaz aylarında köy ve mahallelerden yaylalara çıkan vatandaşlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden yerleşim yerlerine dönüyor. Günümüzde yayla ulaşımının büyük bölümü araçlarla sağlansa da bazı yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte geleneksel güzergahlardan yürüyerek dönüş yapmayı sürdürüyor.

Yayla göçü, Şalpazarı'nda yalnızca mevsimsel bir hareketlilik değil, bölgenin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan gelenek olarak yaşatılmaya devam ediyor.