Vali Koç, Giresun İl Özel İdaresi yatırımları için sahada takip talimatı verdi - Son Dakika
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Vali Koç, Giresun İl Özel İdaresi yatırımları için sahada takip talimatı verdi

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Vali Koç, Giresun İl Özel İdaresi yatırımları için sahada takip talimatı verdi
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Giresun'da İl Özel İdaresi yatırımları, Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Altyapı, ulaşım ve kırsal çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Koç, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve sahada titiz takip talimatı verdi.

Giresun'da İl Özel İdaresi tarafından il genelinde yürütülen yatırımlar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Giresun Valiliğinde gerçekleştirilen İl Özel İdaresi Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na Vali Mustafa Koç'un yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Genel Sekreter Yardımcıları Zülfikar Zurnuoğlu ve Aytuğ Çobanoğlu ile ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan altyapı, ulaşım ve diğer kamu yatırımları ele alınarak devam eden çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilen yatırımlar da toplantının gündeminde yer aldı.

Hayata geçirilmesi planlanan projelerin de değerlendirildiği toplantıda, yatırımların uygulama süreçleri, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda yürütülmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kurumlar arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Koç: "Çalışmalar sahada titizlikle takip edilmeli"

Vali Mustafa Koç, toplantıda yaptığı değerlendirmede kamu kaynaklarının etkin, verimli ve amacına uygun kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yatırımların belirlenen program doğrultusunda ve zamanında tamamlanmasının önem taşıdığını belirten Koç, çalışmaların sahada titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Koç, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi ve kurumlar arasındaki iş birliği ile koordinasyonun etkin şekilde devam ettirilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantı, devam eden yatırımların genel değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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