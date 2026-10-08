Yozgat Çekerek'te imeceyle kesilen meşeden arta kalan yapraklar hayvanlara yem oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Çekerek'te imeceyle kesilen meşeden arta kalan yapraklar hayvanlara yem oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Çekerek\'te imeceyle kesilen meşeden arta kalan yapraklar hayvanlara yem oluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Çekerek'teki Kuruçay köyü sakinleri, Orman İşletme izniyle belirlenen alanlarda kışlık meşe odunlarını imece usulüyle kesip traktörlerle evlerine taşıyor. Kesim sonrası dallar vatandaşlara, yapraklar hayvanlara ayrılırken çalışmanın yaklaşık 3-4 gün süreceği belirtiliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kuruçay köy sakinleri, kışlık odun ihtiyaçlarını imece usulüyle karşılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği alanlarda izinli olarak kesim yapan köylüler, birlik ve beraberlik içerisinde kışlık meşe odunlarını hazırlayarak traktörlerle evlerine taşıyor.

"Dalları vatandaşlarımız alıyor, yaprakları hayvanlar yiyor"

Köylülerden Şeref Gençarslan, muhtarlık aracılığıyla Orman İşletme Müdürlüğünden gerekli izinlerin alındığını belirterek, çalışmaların yaklaşık 3-4 gün süreceğini söyledi. Meşe odununun ısı kalitesinin yüksek olması sebebiyle tercih edildiğini ifade eden Gençarslan, "Odunumuzu kestikten sonra kalan dalları vatandaşlarımız alıyor. Geride kalan yaprakları ise büyük ve küçükbaş hayvanlar yiyerek hem besleniyor hem de orman tabanını temizliyor. Böylece hayvanlarımız da bu süreçten faydalanmış oluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde imece usulüyle traktörlerimize yükleyip evlerimize götürüyoruz. Meşe odununun kalorisi diğer türlere göre daha yüksek ve ısıtma oranı çok daha güzel" dedi.

"Herkesin traktörü eşit şekilde yükleniyor"

Kuruçay Köyü Muhtarı Musa Duran ise her yıl olduğu gibi bu sene de köylünün kışlık ihtiyacını karşılamak için izinli alanlarda kesim yaptıklarını belirtti. Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Duran, "Orman Müdürlüğü'müzle birlikte kesimin verimli olması adına bu alanı uygun gördük ve çalışmalarımıza başladık. İki hızarcımız var ve her hızarcının peşinde eşit sayıda vatandaşımız görev yapıyor. Yükleyicimiz, budayıcımız ve odun toplayıcılarımız ayrı. Herkesin traktörü sırayla ve eşit şekilde yükleniyor. Burada ortalama 1 haftalık bir çalışmamız olacak. İnşallah kazasız belasız tamamlayıp odunlarımızı bitireceğiz" diye konuştu.

Köy halkının imece geleneğini yaşatarak yürüttüğü çalışmaların ardından toplanan odunlar, kış aylarında kullanılmak üzere köylülerin kullanımına sunulacak.

Kaynak: İHA
ÇekerekYozgatGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:24:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Yozgat Çekerek'te imeceyle kesilen meşeden arta kalan yapraklar hayvanlara yem oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei