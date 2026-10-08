Yozgat Çekerek\'te imeceyle kesilen meşeden arta kalan yapraklar hayvanlara yem oluyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kuruçay köy sakinleri, kışlık odun ihtiyaçlarını imece usulüyle karşılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği alanlarda izinli olarak kesim yapan köylüler, birlik ve beraberlik içerisinde kışlık meşe odunlarını hazırlayarak traktörlerle evlerine taşıyor.

"Dalları vatandaşlarımız alıyor, yaprakları hayvanlar yiyor"

Köylülerden Şeref Gençarslan, muhtarlık aracılığıyla Orman İşletme Müdürlüğünden gerekli izinlerin alındığını belirterek, çalışmaların yaklaşık 3-4 gün süreceğini söyledi. Meşe odununun ısı kalitesinin yüksek olması sebebiyle tercih edildiğini ifade eden Gençarslan, "Odunumuzu kestikten sonra kalan dalları vatandaşlarımız alıyor. Geride kalan yaprakları ise büyük ve küçükbaş hayvanlar yiyerek hem besleniyor hem de orman tabanını temizliyor. Böylece hayvanlarımız da bu süreçten faydalanmış oluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde imece usulüyle traktörlerimize yükleyip evlerimize götürüyoruz. Meşe odununun kalorisi diğer türlere göre daha yüksek ve ısıtma oranı çok daha güzel" dedi.

"Herkesin traktörü eşit şekilde yükleniyor"

Kuruçay Köyü Muhtarı Musa Duran ise her yıl olduğu gibi bu sene de köylünün kışlık ihtiyacını karşılamak için izinli alanlarda kesim yaptıklarını belirtti. Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Duran, "Orman Müdürlüğü'müzle birlikte kesimin verimli olması adına bu alanı uygun gördük ve çalışmalarımıza başladık. İki hızarcımız var ve her hızarcının peşinde eşit sayıda vatandaşımız görev yapıyor. Yükleyicimiz, budayıcımız ve odun toplayıcılarımız ayrı. Herkesin traktörü sırayla ve eşit şekilde yükleniyor. Burada ortalama 1 haftalık bir çalışmamız olacak. İnşallah kazasız belasız tamamlayıp odunlarımızı bitireceğiz" diye konuştu.

Köy halkının imece geleneğini yaşatarak yürüttüğü çalışmaların ardından toplanan odunlar, kış aylarında kullanılmak üzere köylülerin kullanımına sunulacak.