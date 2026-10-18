Zonguldak Karadeniz Ereğli\'de toprak kayması evin alt kat balkonuna zarar verdi

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de toprak kayması evin alt kat balkonuna zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından bir evin bahçesinde toprak kayması yaşandı. Saat 08.00 sıralarında Kepez Mahallesi Bahçelievler bölgesinde meydana gelen olayda yamaçtan kayan toprak, binanın alt katındaki balkona zarar verdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir evin bahçesi kayarken, binanın alt katındaki balkon zarar gördü.
Olay, saat 08.00 sıralarında Kepez Mahallesi Bahçelievler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından bir evin bahçesinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kayan toprak ve kopan parçalar, binanın alt katındaki balkon bölümüne zarar verdi.
Kaynak: İHA
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