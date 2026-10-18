Zonguldak Karadeniz Ereğli\'de yağış sonrası kaldırım çöktü, mahalleli önlem bekliyor

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yağış sonrası kaldırım çöktü, mahalleli önlem bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gece sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış ve rüzgârın ardından Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta kaldırımda çökme meydana geldi. Oluşan derin çukur çevrede tehlike oluştururken mahalle sakinleri bölgede önlem alınmasını istedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın ardından kaldırımda çökme meydana geldi.
Olay, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta yaşandı. Dün gece sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından kaldırımda çökme oluşurken, ortaya çıkan derin çukur tehlike oluşturdu. Çevrede yaşayan vatandaşlar, olası kazaların önüne geçilmesi için bölgede gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Kaynak: İHA
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