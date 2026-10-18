Zonguldak'ta dağdan kopan dev kaya yola düştü, kaldırılınca yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta dağdan kopan dev kaya yola düştü, kaldırılınca yol ulaşıma açıldı

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Zonguldak\'ta dağdan kopan dev kaya yola düştü, kaldırılınca yol ulaşıma açıldı
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Zonguldak'ta Alaplı-Karadeniz Ereğli arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya kara yoluna düştü. Yol güvenlik için geçici kapatıldı, kaya ekiplerce kaldırılınca ulaşım yeniden sağlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası kara yoluna düştü. Yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı olayda, kayanın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Olay, Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde meydana geldi. Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası yola düştü. Kaya nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, güzergah güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlgili ekiplerin çalışması sonucu dev kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
KaradenizZonguldakEreğliAlaplıGüncelÇevreSon Dakika

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