11 aydır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski, ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye giderek gerçekleştirecek - Son Dakika
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11 aydır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski, ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye giderek gerçekleştirecek

21.12.2022 08:50

Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski, bugün ABD'ye giderek, Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

24 Şubat'ta Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş aylardır hız kesmeden sürüyor. Bu süreçte binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan ise göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna halkının bir kısmı ise ülkelerinde kalarak ordu ile birlikte Ruslara karşı büyük bir direniş gösterdi.

BIDEN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ukrayna lideri Zelenski de savaşın en başından beri kamuflajlarını giyerek başkent Kiev'de ordusunu yönetti. Her fırsatta dünya liderleri ile online görüşmeler yapan Zelenski, etkin bir iletişim yürüttü. Son olarak Ukrayna lideri ile ilgili ortaya atılan iddia ise yankı uyandırdı. En başından beri Ukrayna'ya maddi destek veren ABD'de basın, Zelenski'nin ülkelerine geleceğini duyurdu. Buna göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Diplomatik kaynaklara göre ise Zelenski'nin Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Zelensky'nin, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Komitesi ile de görüşmesi beklendiği bildirildi. Böylece Zelenski savaşın başından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapmış olacak.

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