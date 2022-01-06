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20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi! - Son Dakika

20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!

06.01.2022 09:07
20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan ve 20 yıldır aranan mafya babası Gioacchino Gammino'nun "Google Maps" adlı harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandığı bildirildi.

İspanyol ve İtalyan polis teşkilatlarının ortak operasyonuyla yakalanan Gammino'nun herhangi bir şüphe uyandırmamak için Madrid'in kuzeyindeki 25 bin nüfuslu Galapagar ilçesinde sade bir vatandaş gibi yaşayarak manavlık ve aşçılık yaptığı açıklandı.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

İtalya Mafya Soruşturma (DIA) kurumuna dayandırılarak İtalya'nın La Repubblica gazetesinde yayımlanan haberde, en çok aranan 100 mafya babasından biri olan Gammino'nun yakalanmasında Google Maps uygulamasının belirleyici olduğu kaydedildi.

KENDİSİNİ ŞEF OLARAK TANITMIŞ

Araştırma sırasında Google Maps aracılığıyla Galapagar'da "Manu'nun bahçesi"ve "Manu'nun mutfağı" adlarındaki afişlerin dikkati çektiği, derinleştirilen soruşturmada Facebook'taki sayfasında da kendisini "şef Manuel" olarak tanıtan kişinin aslında Gioacchino Gammino olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!

Gammino'nun yakalandığı sırada polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum." dediği aktarıldı.

FİLM ÇEKİMİ SIRASINDA KAÇMIŞTI

Çok sayıda mafya suçundan hüküm giyen ve ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Barselona'da yakalanan Gammino'nun 2002'de bir film çekimi sırasında esrarengiz bir şekilde Roma'daki cezaevinden kaçtığı ve o günden beri arandığı bilgisi paylaşıldı.

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Google Maps, Sicilya, İspanya, İtalya, Mafya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi! - Son Dakika
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