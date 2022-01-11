"2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı

Dünya genelindeki Metaverse çılgınlığı, giderek daha da büyüyor. Sanal dünya ile ilgili son yapılan tahmin ise ortalığı karıştırdı. ABD merkezli Future Today Institute tarafından yapılan 2030 tahmininde, insanların yavaş yavaş sanal dünyaya adapte olacağı belirtildi. Ancak bu teoriye destek vermeyenlerin oranı yüksek.

"HAYATIMIZDA BÜYÜK YER KAPLAYACAK"

Melanie Subin, 2030'a kadar "insanların büyük bir kısmının bir şekilde Metaverse'te olacağına" inandığını söyledi. Subin'e göre birçok kişi Metaverse platform ve uygulamalarını iş için kullanırken, bu platformlar bazı kişilerin hayatında çok daha büyük bir yer kaplayacak.

"SADECE İŞ İÇİN KULLANANLAR DA OLACAK"

The New York Post'a konuşan Subin, bazıları bunu "sadece iş veya eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için" kullanacak, diğerleriyse "uyanık oldukları saatlerin çoğunluğunu 'bu sisteme bağlı' geçirecektir" dedi.

MAZİSİ BİLİNENDEN DAHA ÖNCEYE DAYANIYOR

Uzmanlara göre Metaverse, aslında çok oyunculu ilk video oyunları çıktığından beri, yıllardır hayatımızdaydı. Ancak geçen yıl Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve sanal gerçeklik/ artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıtmasıyla hızla popülerleşti.