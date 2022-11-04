Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti

05.11.2022 01:33

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'nın işgali sonrası 27 Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı yaptırım kararı alırken, Putin'in Batı'nın gazını kesmesi sonucu doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı. Hollanda'dan kış mevsimi öncesi Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan çekildi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı aldı. Rusya ise bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin'in de Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa'ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

FİYATLAR YÜZDE 500 ZAMLANDI

Savaşın uzaması ile birlikte Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı. Avrupa Birliği'nin enflasyon ortalaması yüzde 10'u geçti.

HOLLANDA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda çok konuşulacak bir karara imza attı. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.

Hollanda'nın kaldırdığı yaptırımlar şöyle:

  • Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildi.
  • Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.
  • Dondurulan 13 Rus malvarlığı sahiplerine geri iade edildi.
  • 25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.
  • 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.
  • 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.
  • Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.
YORUMLAR
500
Putin: 'Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor' Putin: 'Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor' Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tahıl krizinin arka planında yaşananları anlattı: Tüm dünya Türkiye'yi aradı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tahıl krizinin arka planında yaşananları anlattı: Tüm dünya Türkiye'yi aradı

Vladimir Putin, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Askerlik ya da doğum borçlanması yapacak EYT'liler için kritik tarih yılbaşı! Kaçıran 33 bin lira fazla ödeyecek
00:07 Ankara ve İstanbul'da görüşmeler gerçekleştiren IMF, faiz artışı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek tavsiyelerde bulundu
23:44 Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti
22:37 "Sezon sonu Barça'ya dönecek" denilen Messi, PSG'nin yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor
22:21 Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt
22:19 Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı
22:09 Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli
22:09 Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz
21:51 MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti
21:51 Fenerbahçe'den stopere milli çözüm! Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 02:04:27. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement