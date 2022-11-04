Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti

24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı aldı. Rusya ise bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin'in de Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa'ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.
Savaşın uzaması ile birlikte Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı. Avrupa Birliği'nin enflasyon ortalaması yüzde 10'u geçti.
Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda çok konuşulacak bir karara imza attı. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.
Hollanda'nın kaldırdığı yaptırımlar şöyle:
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