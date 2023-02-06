7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var - Son Dakika
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7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var

06.02.2023 18:00

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem Suriye'de de büyük hasara neden oldu. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 810 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem Suriye'de de etkili oldu. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi ve büyük yıkımlara neden oldu.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE 430 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 430 kişi hayatını kaybetti, 1315 kişi yaralandı.

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE 380 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 380 kişi öldü, en az 1000 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SURİYE'NİN KUZEYİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti. Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR (2)
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Kahramanmaraş, Suriye, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

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