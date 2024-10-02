AB, Dijital Hizmetler Yasası ile Sosyal Medya Şirketlerinden Bilgi Talep Etti - Son Dakika
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Dünya

AB, Dijital Hizmetler Yasası ile Sosyal Medya Şirketlerinden Bilgi Talep Etti

AB, Dijital Hizmetler Yasası ile Sosyal Medya Şirketlerinden Bilgi Talep Etti

AB, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan algoritmaları ve sistemik risklerle ilgili bilgi istedi.

02.10.2024 17:27
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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, öneri sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, algoritmalarının kullanıcılara içerik önerirken kullandığı parametreler ve seçim süreci ile ruh sağlığı ve küçüklerin korunmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bazı sistemik riskleri artırmadaki rolleri hakkında bilgi istedi.

AB, teknoloji firmalarının talep edilen bilgileri 15 Kasım'a kadar sunmaları gerektiğini, yanlış veya eksik yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği belirtildi. AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor. Daha önce, Facebook, Instagram, AliExpress ve TikTok gibi platformları etkileyen DSA kapsamında uyumsuzluk soruşturmaları başlatıldı.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Snapchat, YouTube, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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