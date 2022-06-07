AB Konseyi Başkanı'nın suçlamalarına dayanamayan Rus Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna oturumunda konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçladı.

"SAVAŞ, TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR"

Michel, "Rusya'nın başlattığı savaş, tüm dünyayı etkiliyor, gıda fiyatları artıyor, savaş insanları yoksulluğa sürüklüyor ve bölgeleri istikrarsızlaştırıyor." dedi.

"HEPSİNİN SORUMLUSU RUSYA"

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizine değinen Michel, "Yaklaşan bu gıda krizinden sadece ve sadece Rusya sorumlu." diye konuştu.

RUS ELÇİ SALONU TERK ETTİ

Michel'in Rusya'ya yönelik suçlamaları devam ederken, Rus büyükelçi Nebenzia BM Güvenlik Konseyini terk etti.

Charles, Rus Büyükelçi salondan ayrılırken, "Salondan ayrılabilirsiniz. Belki gerçekleri duymamak sizin için daha kolay Sayın Büyükelçi." ifadesini kullandı.