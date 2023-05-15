ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilk açıklama geldi: Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var

Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ülkemizi olduğu kadar dünyayı da yakından ilgilendirdi. Resmi olmayan sonuçlar, birçok gazete ve televizyonda yankı uyandırdı.

"KİM KAZANIRSA KAZANIR"

ABD Başkanı Joe Biden da tatil için gittiği eyalette Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında konuşan Biden "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" dedi.

ERDOĞAN, "SANDIKLAR BİDEN'A DA YANIT VERECEK" DEMİŞTİ

Seçimlerden 1 gün önce İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti. Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi bunu ben biliyorum, bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek" demişti.