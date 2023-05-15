ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilk açıklama geldi: Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilk açıklama geldi: Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var

15.05.2023 12:31

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ABD Başkanı Joe Biden, "Kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" şeklinde yorumda bulundu.

Türkiye'deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ülkemizi olduğu kadar dünyayı da yakından ilgilendirdi. Resmi olmayan sonuçlar, birçok gazete ve televizyonda yankı uyandırdı.

"KİM KAZANIRSA KAZANIR"

ABD Başkanı Joe Biden da tatil için gittiği eyalette Türkiye'deki seçimlere ilişkin basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. TRT ABD muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında konuşan Biden "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" dedi.

ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk yorum: Kim kazanırsa kazanır

ERDOĞAN, "SANDIKLAR BİDEN'A DA YANIT VERECEK" DEMİŞTİ

Seçimlerden 1 gün önce İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti. Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi bunu ben biliyorum, bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek" demişti.

YORUMLAR (8)
  • Murat Ercan: Mosturalık coni ve içimizdeki bize benzeyen amma bizden olamayan rafadan tayfaları hep beraber ne yapsalar Reis i ala aşağı edemediler, sonunda tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. Cevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır
  • seyfi ali er: BAY BAY BİDEN :)) İKİNCİ BAY BAY VAKASI .. BUNADA AMERİKADAKİ SEÇİMDE BAY BAY DERLER Cevap Yaz 40 12 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Sayın başkan .... Dünyanın o bölümünde sorun varsa o da sizlersiniz ... Çekin elinizi ayağınızı bizim bölgemiz ve etrafımızdan yoksa bir gün o çekmediğiniz el ve ayaklara birşey olur. Demedi demeyin. Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 106 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilk açıklama geldi: Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ilk açıklama geldi: Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var - Son Dakika
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