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ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı

04.01.2022 10:37

ABD'nin başkenti Washington'da yoğun kar yağışının beklendiği ve kar kalınlığının 17 santimetreyi bulabileceği yönünde uyarılar yapılmıştı. Kar fırtınası sebebiyle federal ofisler ve okullar tatil edildi. Yeni yıl tatilinden dönen ABD Başkanı Joe Biden ise kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı.

ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi. Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı

UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTILAR

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Biriminden (NWS) yapılan açıklamada, Washington ve çevresinde kar kalınlığının 7 ila 17 santimetre ve rüzgarın hızının saatte 56 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi, sürücülere "mecbur kalmadıkça yola çıkmama" uyarısı yapıldı. Bölgedeki Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Uçuşları takip eden "FlightAware.com" isimli internet sitesi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiğini ya da ertelendiğini açıkladı. Buna göre, Washington DC'deki Ronald Reagan, Dulles ve BWI Thurgood Marshall havalimanları ile New York'taki 3 havalimanında 3 binden fazla uçuş iptal edildi. En az 500 uçuşta hava muhalefeti nedeniyle rötar yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı

UÇAKTA MAHSUR KALDI

Başkan Joe Biden'ın uçağı Air Force One da tipiye yakalandı. Yeni yıl tatilini Delaware'de geçiren ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı başkent Washington DC'ye dönüş yolculuğu tipiye yakalandı. Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı

UÇAKTAN İNEBİLMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ

ABD lideri, inişten sonra aracına geçmek için uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı. Beyaz Saray'ın sosyal medyada yayınladığı videoda, temizlenmesine rağmen uçağın merdivenlerinin hemen kar tuttuğu görüldü. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla mücadele ettiği anlar kameralara yansındı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı - Son Dakika
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