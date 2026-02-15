Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington\'da görüşecek
15.02.2026 18:46  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington\'da görüşecek
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da 19 Şubat'ta görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da bir araya gelecek.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ, ABD'YE GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na üye devletlerin, perşembe günü Washington'da gerçekleşecek toplantıda bir araya geleceğini belirtti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "19 Şubat 2026'da Washington D.C.'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Barış Kurulu üyeleriyle yeniden bir araya geleceğim. Burada, üye devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu duyuracağız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, üye devletlerin "Gazzeliler için güvenlik ve barışı sağlamak amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis teşkilatına binlerce personel tahsis ettiğini" de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray geçen ay, Trump'ın savaş yorgunu bölge için hazırladığı 20 maddelik planın bir parçası olarak, yetki devrini denetlemek üzere "teknokratik" bir Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğunu duyurmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

TRUMP, BARIŞ KURULU'NA TÜRKİYE'Yİ DE DAVET ETMİŞTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.???????

Donald Trump, Washington, Türkiye, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü
Bir hediye hayatını değiştirdi Uğruna 60 il gezdi Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi
112 Acil Servis’e pasta siparişi Çalışanlar canından bezdi 112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:40
Domenico Tedesco’ya ülkesinden talip Anında yanıt verdi
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:16
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:41:45. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.