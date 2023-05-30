ABD'de 'Anma Günü'ne silahlı saldırı: 9 yaralı - Son Dakika
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ABD'de 'Anma Günü'ne silahlı saldırı: 9 yaralı

ABD'de 'Anma Günü'ne silahlı saldırı: 9 yaralı

30.05.2023 23:12

ABD'de kutlanan Anma Günü'nde Florida'nın Hollywood bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı. Florida polisi sözcüsü, basına yaptığı açıklamada yaralıların çoğunun bölgedeki çocuk hastanesine sevk edildiğini söyledi.

ABD'nin Florida eyaletinin Hollywood bölgesinde yapılan Anma Günü kutlamalarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Florida polisi sözcüsü Deanne Bettineschi, silahlı saldırıda yaralananlardan 4'ünün 1 ila 17 yaşlarında olduğunu belirtirken, yaralılardan birinin dün ameliyata alındığını açıkladı.

EN AZ BİR SİLAH KULLANILDI

Bettineschi, saldırının yerel saatle 18.00 sularında başladığını, en az bir silah kullanıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Polis, diğer şüphelileri aramaya devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin sözcüsü Yanet Obarrio Sanchez tüm yaralıların stabil durumda olduğunu bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 'Anma Günü'ne silahlı saldırı: 9 yaralı - Son Dakika


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