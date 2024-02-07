ABD\'de bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü suçlu bulundu

ABD’nin Michigan eyaletinde bir anne, oğlunun bir lisede gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan ötürü suçlu bulundu. Bu, bir çocuğun gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü ilk defa bir aile üyesinin suçlu bulunduğu dava oldu.
45 yaşındaki Jennifer Crumbley, 17 yaşındaki oğlu Ethan’ın 30 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği ve dört kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilişkili olarak kasıtsız cinayet suçlamasıyla yargılanıyordu.
Oğlunun silah edinmesine göz yummak ve işaretleri görmezden gelmekle itham edilen Crumbley, jüri tarafından suçlu bulundu.
Eşi James Crumbley de ayrı bir davada benzer suçlamalarla yargılanacak.
Baba James Crumbley suçlu olmadığını iddia ediyor.
Oğulları ise Oxford Lisesi’nde düzenlediği ve dört sınıf arkadaşını öldürdüğü saldırıdan ötürü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Saldırıda yedi kişi de yaralanmıştı.
Jüri üyelerine seslenen hakim, “Sanırım hayatınızdaki en zor şeyi yaptınız” dedi.
Jennifer Crumbley, kasıtsız cinayet işlemekten ötürü en fazla 15 yıl hapis cezası öngören dört ayrı suçtan yargılanıyordu.
Saldırıda yakınlarını kaybeden bazı aile üyeleri ise rahatladıklarını açıkladı.
Crumbley çifti, oğullarının saldırıda kullandığı silahı birkaç gün önce satın almıştı.
Polis, saldırının ardından aileyi suçlamış ve ihbar üzerine saklandıkları endüstriyel bir alanda çifti yakalamıştı.
İki yıldır da kefalet ödemelerine izin verilmeden vilayet cezaevinde kalıyorlardı.
James Crumbley’nin davası Mart ayında başlayacak.
Dava sırasında savcılar Ethan Crumbley’nin akıl sağlığı için yardım almak istediğine ve halüsinasyonlar gördüğüne dair deliller sunarak ailenin yardımcı olmadığını aktardı.
Jennifer Crumbley ise oğlunun akıl sağlığı sorunları olduğunu düşünmediğini söyledi.
Saldırının olduğu sabah aile, çocuklarının çizdiği rahatsız edici bir resimle ilgili okuldaki bir toplantıyı kısa keserek 15 yaşındaki çocuklarını eve götürmeyi reddetti.
Okul yetkilileri ise silah bulunan sırt çantasını kontrol etmeden Ethan’ı sınıfa geri gönderdi.
Bazı uzmanlara göre Crumbley çiftine yöneltilen suçlamalar, çocukları silahlı saldırı gerçekleştiren ailelere karşı bu tarz davaların açılmasını sağlayabilir.
Pennsylvania Üniversitesi’nden hukuk ve psikiyatri alanında profesör olan Stephen J Morse, davanın sonucuna katılmıyor.
Morse, Ethan Crumbley’nin suçlu olduğunu itiraf ettiği için tek sorumlu olduğunu düşünüyor; aynı zamanda bu sonucun bu tarz davalarda bir günah keçisi aramaya yol açabileceğini söylüyor:
“Dünyanın en iyi annesi olmadığını görebiliyorum, ancak bu bir suç değil.”
Michigan Üniversitesi’nden Frank Vandervort ise bu davanın kendine özgü yanları olduğunu ve bir emsal teşkil edeceğini düşünmediğini söyledi.
Savcılar dava sırasında Crumbley’nin ilişkisinin olduğu bir adamla mesajlaşmalarında “oğlunun aptalca bir şey yapmasından korktuğuna” dair ifadeler kullandığını gösterdi.
Kürsüye çıktığında Jennifer Crumbley ise oğluna silah alınmasından ötürü eşini suçladı.
Bazı aile üyeleri ise okul yöneticilerinin de benzer suçlamalarla yargılanması gerektiği görüşünde.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Dünya › ABD'de bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü suçlu bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?