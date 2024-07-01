ABD'de dehşete düşüren olay! Polis, "Sahte" silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika
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ABD'de dehşete düşüren olay! Polis, "Sahte" silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde polis ekipleri, silahlı soygun soruşturması kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan biri kaçarken cebinden "Sahte" silah çıkardı ve polise doğrulttu. Polis memurları ise 13 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü. Olay, tüm detaylarıyla polisin göğüs kamerasına anbean yansıdı.

01.07.2024 11:51
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ABD'de polis, bir silahlı soyguna ilişkin düzenlediği soruşturma kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan birisi kaçmaya çalıştığı sırada cebinden silah çıkardı. Polis ise çocuğa ateş açarak öldürdü. Yapılan incelemede çocuğun yanında bulunan silahın sahte olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SIRASINDA ÇOCUKLARI DURDURDULAR

ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis, 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında sokakta durdurdu.

CEBİNDEN TABANCA ÇIKARINCA VURULDU

Polisin soru sorduğu sırada çocuklardan biri kaçmaya başladı. Utica Polis Departmanı'ndan 3 memur, çocuğu kovalamaya başladı. Nyah Mway adındaki çocuk, kaçtığı sırada cebinden bir tabanca çıkardı. Ekipler, silah çeken çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi.

POLİS, OLAYIN TÜM KAYITLARINI PAYLAŞTI

Utica Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir 'replika' tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük" denildi.

OLAYIN ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

Yapılan incelemede, çocuğun silahının "Sahte" olduğu tespit edildi. 13 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Yüzlerce kişi olayı protesto ederek polis şiddetinin durmasını istedi.

ABD\'de dehşete düşüren olay! Polis, "Sahte" silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Memur, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de dehşete düşüren olay! Polis, 'Sahte' silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de dehşete düşüren olay! Polis, "Sahte" silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika
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