ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş - Son Dakika
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Dünya

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş

ABD\'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında 3 kez astım krizi geçirdiğini açıkladı.

04.04.2025 19:37
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, gözaltında 3 kez astım krizi geçirdiğini duyurdu.

Öztürk'ün gözaltına alındığı Massachusetts eyaletini temsilen ABD Kongresi'ndeki görevine devam eden Pressley, Öztürk'ün, 25 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana ilaçlarına erişimi olmadığını söyledi.

"3 KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ"

Pressley açıklamasında ayrıca "Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde 3 kez astım krizi geçirdiği" bilgisini paylaştı. X hesabından Türk öğrenci için yaptığı destek paylaşımında bulunan Pressley, Öztürk'ün avukatından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarını almadı. Bu, tıbbi bakıma ilişkin temel hakkının ihlalidir. Bu, zulümdür, ihmaldir ve lanet olası ahlaki ve yasal başarısızlıktır." ifadelerine yer verdi.

SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI

ABD İç Güvenlik Bakanlığından, Öztürk'ün ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma "derhal erişiminin sağlanmasını" talep eden Pressley, ayrıca Türk öğrencinin vizesinin geri verilmesi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pressley, açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'e hitaben, "(Öztürk'ün) gözaltında kaldığı her dakika, sağlığının ve haklarının risk altında olduğu bir dakika daha demektir." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dün, Massachusetts eyaletindeki federal mahkemede yapılan duruşmada, Rümeysa Öztürk'ün avukatları, ABD hükümetini, müvekkillerini eyalet sınırlarının dışına taşımak için "gizli bir çaba sarf etmekle" suçlarken, Bölge Yargıcı Denise Casper'dan, Öztürk'ün derhal Massachusetts'e geri gönderilmesini ve serbest bırakılmasını talep etmişti.

Adalet Bakanlığı avukatlarının Öztürk'ün Louisiana'da gözaltında tutulmaya devam edilmesi gerektiği yönündeki savunmasını da dinleyen Casper, ABD hükümetinin Türk öğrenciye açtığı davanın nerede görüleceğine hemen karar vermeyi reddetmişti.

Ayrıca, Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep derken, Üniversite Rektörü Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda "endişe duyduklarını" belirtmişti.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

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Son Dakika Dünya ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat ÇAMUR:
    gebersin sanki çok önemliydi. 4 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ABD SANA DOKTORA ICIN VIZE VERMİŞ O ZAMAN ÖĞRENCİLİK YAPACAKSIN EYLEM YAPACSKSAN FİLİSTİN E GIDECEKSIN 2 2 Yanıtla
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