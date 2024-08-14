ABD\'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları mahkemede

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ABD'de Ağustos 2023'de polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadının son anları, polisin vücut kamerası ile görüntülenmişti. Polis, dün görülen mahkemede hem anne hem de bebeğin ölümüne sebep olması nedeniyle 'iki cinayet işlemekle' suçlandı.

Ta'Kiya Young (21), 24 Ağustos 2023 tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı. Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti. Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşarak eleştirilere cevap vermişti. Açıklamalarında, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilmişti. Dün görülen mahkemede polis memuru Connor Grubb, iki cinayet işleme ve dört ağır saldırı suçuyla suçlandı.