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ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor? - Son Dakika

ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?

10.01.2022 12:43
ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya lideri Vladimir Putin'e protestolarla yangın yerine dönen Kazakistan'a yönelik girişimleri nedeniyle tepki gösterdi. Blinken, Putin'in Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkeler üzerinde etki alanı oluşturmak istediğini belirterek "Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?" sorusunu yöneltti. Blinken ayrıca ABD'nin böyle bir girişimi asla kabul edemeyeceğine de vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'eski SSCB'yi restore etme arzusuyla hareket ettiğini' söyleyen eski Savunma Bakanı Leon Panetta ile aynı fikirde olup olmadığı soruldu. CNN'e verdiği röportajda konuşan Blinken, Panetta'nın sözlerine katıldığını söyledi ve "Bence bu doğru, bence Başkan Putin'in hedeflerinden biri ve daha önce Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkeler üzerinde yeniden bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; ABD'nin böyle bir isteği "kabul edilemez" olarak değerlendirdiğini söyleyen Blinken "etki alanları dünyasının bir istikrarsızlık, çatışma ve dünya savaşlarına yol açan bir reçete" olduğunu iddia etti.

"İLERLEME KARŞILIKLI OLARAK MÜMKÜN"

Bu hafta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmeleriyle ilgili de konuşan bakan, ABD tarafının Ukrayna üzerindeki gerilimi barışçıl bir şekilde çözmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu, ancak herhangi bir ilerlemenin ancak 'karşılıklı olarak' mümkün olacağını iddia etti.

Ancak, "Ukrayna'nın kafasına silah dayanan bir gerilim ortamında" gerçek ilerleme kaydetmenin zor olduğunu söyleyen Blinken, "Bu zorlukları barışçıl bir şekilde çözüp çözemeyeceğimizi görmek için diyalog ve diplomasiye bağlıyız, bu açık ara tercih edilen yoldur. Ancak, Rusya saldırganlığı seçerse, çok kararlı bir şekilde başa çıkmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki çatışma riskine karşı bir çözüm bulmak amacıyla Moskova, NATO ittifakının sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkıyor. Washington yönetimi ise, Rusya'nın bu önerisini asla kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD'den Putin'e Kazakistan tepkisi: Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?

"BİRLİKLERİN SEVİYELERİNE BAKMIYORUZ"

Doğu Avrupa'dan asker çekme ve NATO'nun Ukrayna'yı kapsayacak şekilde genişlemeyeceğini garanti etme tartışmalarını reddeden Blinken da, "Kuvvetlerin konuşlandırılması söz konusu olduğunda, birliklerin seviyelerine bakmıyoruz. Aksine, Rusya Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık hamlesinde bulunursa, NATO'nun doğusundaki mevzilerini güçlendirmesinin çok adil bir ihtimal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kazakistan konusunda da açıklamalarda bulunan Blinken, Kazakistan lideri Tokayev'in 'vur emrini kınadığını' söyleyerek emrin iptal edilmesini istedi.

"BUNLAR KAZAKİSTAN HÜKÜMETİNİN KENDİ BAŞINA HALLEDEBİLECEĞİ ŞEYLER OLMALI"

Konuyla ilgili ABC News'e konuşan Blinken, "Kazakistan, kanun ve düzeni sağlama, devletin kurumlarını savunma yeteneğine sahiptir, ancak bunu barışçıl protestocuların haklarına saygı duyarak ve dile getirdikleri endişeleri ele alacak şekilde yapabilir" ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, ABD'nin "Rusya'nın önderlik ettiği ve bir parçası olduğu bu örgüte neden çağrı yapılması gerektiğine dair gerçek soruları" olduğunu söyledi ve "Bunlar, Kazakistan hükümetinin kendi başına halledebileceği ve haklara saygılı bir şekilde halledebileceği şeyler olmalı" dedi.

ABD'den Putin'e Kazakistan tepkisi: Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?

PUTİN KAZAKİSTAN'A ASKERİ SEVKİYATA DEVAM EDİYOR

Kazakistan'da 2 Ocak itibarıyla başlayan akaryakıt zammı protestoları sonrasında Cumhurbaşkanı Tokayev, ilk yardımı Rusya'dan istemiş ve Vladimir Putin'in talimatıyla ülkeye binlerce asker ve çok sayıda tank gönderilmişti. Bölgeden gelen son görüntülerde Rusya'nın Kazakistan'a yönelik askeri sevkiyata hız kesmeden devam ettiği yer almıştı.

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Son Dakika Dünya ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor? - Son Dakika
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