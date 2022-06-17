ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gel-gitli ilişki devam ederken bu konu ABD'nin başkenti Washington'da da gündemden düşmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün gece bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yunanistan'ın Türkiye'nin dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili bir soru gelince Price, ABD'nin bu konudaki pozisyonunu açıkladı.

"ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYULMALI"

Son dönemde yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Price, "Bizim bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Biz NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış, güvenlik için birlikte çalışmaya ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmelerini teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALARINI ARZULUYORUZ"

Öte yandan Price, iki ülke arasındaki gerilimin de son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, "Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar ABD'nin kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN: BENİM İÇİN ARTIK MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK

Bir süredir ilişkilerin iyi olduğu Türkiye-Yunanistan hattında gerilim Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'ye gitmesiyle tırmanmaya başlamıştı. Miçotakis, ziyaretinden haftalar önce Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve ikili pozitif açıklamalar yapmıştı.

Fakat Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 askeri uçak satılmaması yönündeki açıklamalarının ardından ipler gerilmişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş ve iki ülke arasındaki diyaloğun da askıya alındığını duyurmuştu.