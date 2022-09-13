ABD Donanması: Elimizde hiç yayınlanmamış UFO görüntüleri var - Son Dakika
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ABD Donanması: Elimizde hiç yayınlanmamış UFO görüntüleri var

13.09.2022 10:12
ABD Donanması: Elimizde hiç yayınlanmamış UFO görüntüleri var

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ellerinde hiç yayımlanmamış UFO görüntülerinin olduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin "ulusal güvenliğe zarar vereceği" ifade edilerek kamuoyuyla paylaşılmayacağının da altı çizildi.

ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen "Tanımlanamayan Uçan Cisimler" hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.

2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in UFO'larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti. Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERECEĞİ İFADE EDİLDİ

ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi.

Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi. 2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı.

Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.

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