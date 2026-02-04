ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD İran\'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman\'da yapılacak
04.02.2026 06:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan kritik nükleer müzakerelere günler kala, toplantının yeri ve formatında değişiklik yapılması talebinde bulunmuştu. Görüşmenin Umman'da yapılmasını isteyen İran'ın bu talebi ABD yönetimi tarafından kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da Cuma günü bir araya gelebileceğine dair Amerikan basınına haberler yansımıştı.

ABD KABUL ETTİ

İran, görüşmenin İstanbul yerine Umman'a taşınmasını talep etti. Trump yönetimi, İran'ın cuma günkü görüşmelerin Umman'a taşınması talebini kabul etti.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

İstanbul, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    İran rejimi, her zaman dansöz gibisiniz , sadece, sizin için çabalayan ülkeme üzülüyorum. 150 126 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Türkiye ile alakası yok bu işin efendi, mesele nato gibi siyonist-emperyalist etkileşimden uzak olması. 32 32
    kenan sar kenan sar:
    toplantı neden istanbul da yapılacaktı türkiye ilgisi yoksa 9 5
  • Ankara21 Ankara21:
    Türkiye ne yaptı la Size 106 78 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Nemi yaptı bulamadıkları helikopter enkazını Türkiye'nin ihasi buldu andawallar sururusu kağıttan kaplan İRAN 12 4
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    İki tane yahudi ülke anlasmis İNŞALLAH ALLAH sizi yanıltır birbirinizi helak edersiniz 71 66 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    İran sakallı rejimi yıkıkmalı laik düzen gelmelidir 39 64 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    köpeklerin duası kabul olmaz efendi..! 20 20
    VillaUmut VillaUmut:
    Sakallı Tahsin, canın ne çeker onu söyle, boynun mu kaşınıyor yine? :) 10 9
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Adamlar haklı Libya uçağını hatırlayalım 25 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:26:53. #7.11#
SON DAKİKA: ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.