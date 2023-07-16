ABD'li oyuncu Ashley Judd, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Ashley Judd, depremzedeleri ziyaret etti

16.07.2023 16:12

ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iyi niyet elçisi olarak Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Depremlerin en çok zarar verdiği Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yakından ilgilenen Judd, kadınların temel ihtiyaçları ve cinsel sağlık konularında destek olduğunu belirtti. UNFPA'nın bölgede sunduğu tıbbi materyal desteğini raporlaştıracak olan Judd, durumu ABD Büyükelçisi ile paylaşarak fon artışı sağlanmasını hedefliyor.

ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iyi niyet elçisi Ashley Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden Kahramanmaraş'a gelen Judd, depremzedelerle yakından ilgilendi.

BİZZAT GÖRMEK İÇİN GELDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü'nde oluşturulan çadır kente gelen Judd, AA muhabirine, hassas ve zor durumda olan kadın ve kız çocuklarını bizzat görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

"KADINLARA DESTEK OLAN BİR FON"

İlk olarak Hatay'a gittiğini, daha sonra da Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Judd, şunları kaydetti: "Bu deprem oldukça yıkıcı etkilere sahipti ve 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim."

"HERKESE EL UZATTIK"

Ziyaret ettiği depremzede ailelerin hikayelerinden çok etkilendiğini anlatan Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı.

SAHADAKİ VERİLERİ RAPORLAŞTIRACAK

UNFPA'nın bölgede tıbbi materyal desteği sunduğuna da işaret eden Judd, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde sahada elde ettiğim verileri ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüşeceğim ve durumu bizzat ileteceğim. O da Amerika'ya durumu bildirecek, böylece burası için sağlanan fonlarda bir artış söz konusu olabilecek. Durumu şahsen gördüğüm için bunları kendisiyle de paylaşmak istiyorum."

"KIYAS GÖTÜRMEZ BİR YIKIM OLMUŞ"

Gördükleri karşısında çok etkilendiğini söyleyen oyuncu " Türkiye'de gördüğüm; bu yıkıcı deprem şehirleri dümdüz etmiş ve inanılmaz bir yıkım söz konusu olmuş. Kıyas götürmez büyüklükte bir yıkım olmuş buradaki. İnsanların bu travmayı depremden sonraki altıncı ayda da yaşadıklarını gördüm. Dünyada aslında insanların dikkatleri çok kısa süreli olabiliyor. Bir yanda afetler, savaşlar, çatışmalar yaşanırken diğer yanda çok parlak şekilde başka heyecanlar yaşanabiliyor. Bu da dünyanın diğer yüzü. Ancak burada bir gerçeklik yaşanıyor. UNFPA bu insanların her zaman yanında" dedi.

"BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR"

Judd, UNFP'ye duyulan güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insanların imkansızlıklara rağmen kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD'li oyuncu Ashley Judd, depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika


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