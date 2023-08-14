ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 96'ya yükseldi

Son Güncelleme: 14.08.2023 15:38

ABD'nin Hawaii eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi. Maui Bölge Yönetimi, Büyük Ada ve Maui Adası'ndaki yangınlar hakkında açıklama yaparken, aynı zamanda tropikal bir fırtınanın da beklendiğini duyurdu. İtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell, Hawaii'deki yangınların son 100 yılda ABD'de en çok can kaybına neden olan orman yangınları olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, yangın alarmlarının çalışmadığı ortaya çıktı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.

CNN'in haberine göre Maui Bölge Yönetimi, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiği ifade edildi.

Tropikal fırtına bekleniyor

Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'in en batısında "tropikal depresyon" oluştuğu ve bunun Hawaii'nin güneyinden tropikal fırtına olarak geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın, bölgede etkili olarak yangının hızla yayılmasına neden olan Dora Kasırgası gibi Hawaii'nin güneyinden geçeceği tahmin edilse de rüzgarların çok daha zayıf olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangını

İtfaiye yetkilisi Lori Moore-Merrell dün yaptığı açıklamada, Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtmişti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları oldu." demişti.

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitirenlerden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini kaydetmişti.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı yapmak istediklerini belirten Pelletier, "Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Yangın alarmları çalışmamış

Maui Adası'nın geneline yerleştirilen 80 afet uyarı sireninden hiçbirinin yangınlar sırasında çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Sözcüsü Adam Weintraub, yaptığı açıklamada, sirenlerin hiçbirinin aktif olmadığını söylemişti.

Weintraub, yangınlar esnasında cep telefonlarına uyarı mesajlarının gönderildiğini, radyo ve televizyon aracılığıyla da uyarı yapıldığını ancak elektrik olmadığı için bölge halkının bu ikazların hiçbirini alamadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 96'ya yükseldi - Son Dakika


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