ABD'nin İsrail'deki gizli askeri üssü iddiası! İran'ı hedef almak için sessiz sedasız inşa etmişler

ABD'nin İran'dan gelebilecek tehlikelere karşı, İsrail'de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi. ABD'nin The Intercept sitesinde yer alan haberde; Pentagon'un bu alanın İsrail üssünde çalışan ABD askerleri için sadece bir "yaşam tesisi" olduğunu duyurduğu kaydedildi.

NECEF ÇÖLÜ'NDE BULUNUYOR

ABD'nin The Intercept sitesinin haberinde ABD Savunma Bakanlığı'nın, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği belirtildi. Haberde, Necef Çölü'nde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan "Site 512" kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi.

HEDEFLERİ İRAN

Ancak "Site 512"nin, 7 Ekim'de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü "bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı" vurgulandı. Haberde, ABD yönetiminin, "Hamas'a karşı savaşta İsrail'e asker gönderme planlanın olmadığını" açıklamasına karşılık, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkati çekildi.

"DÜNYA GENELİNDEKİ GİZLİ PROJELERDEN BİRİ"

ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'de "yaşam destek alanı" inşası için 2 Ağustos'ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu aktarıldı. Pentagon'un, kayıtlarında bu projeyi "dünya genelindeki gizli projelerden biri" olarak tanımlayarak, gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi.

ABD ASKERLERİ İÇİN YAŞAM ÜSSÜ OLARAK DUYURMUŞLARDI

The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı. Pentagon'un konuya ilişkin "yorum talebine" yanıt vermediği belirtilen haberde, ayrıca, ABD'nin İsrail'deki askeri varlığını, 2017'de iki ülke tarafından bir üssün açılışı dolayısıyla nadiren kabul ettiği, ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak, bu alanın İsrail üssünde çalışan ABD askerleri için sadece bir "yaşam tesisi" olduğunu duyurduğu kaydedildi.