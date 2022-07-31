New York'ta Maymun Çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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New York'ta Maymun Çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

31.07.2022 10:45
New York'ta Maymun Çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin New York kentinde, Maymun Çiçeği virüsü vakaları nedeniyle 'Halk Sağlığı Acil Durumu' ilan edildi.

ABD'nin New York kentinde, Maymun Çiçeği virüsü vakaları nedeniyle 'Halk Sağlığı Acil Durumu' ilan edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, "Bugün New York'ta Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, insanları güvende tutmak için aşı ve tedaviye erişimi genişletmek için mümkün olduğunca hızlı hareket ettik" dedi.

"150 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA"

Adams, kentin Maymun Çiçeği virüsünde merkez üssü olduğunu ve 150 bin kişinin risk altında olduğunu ifade ederek, "New York şu anda salgının merkez üssü ve yaklaşık 150 bin New Yorklunun şu anda Maymun Çiçeği riski altında olabileceğini tahmin ediyoruz. Federal ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cuma günü itibarıyla New York'ta tespit edilen Maymun Çiçeği vaka sayısı 1345 olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya New York'ta Maymun Çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika

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