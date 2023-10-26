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Irak ve Suriye'deki saldırılar ABD'yi harekete geçirdi! Orta Doğu'ya 900 asker gönderiyorlar - Son Dakika

Irak ve Suriye'deki saldırılar ABD'yi harekete geçirdi! Orta Doğu'ya 900 asker gönderiyorlar

Son Güncelleme: 26.10.2023 23:09

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'daki üslerine yönelik saldırıların artması üzerine daha geniş bir çatışmayı caydırmak ve üslerin korunmasını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 900 asker göndereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "daha geniş bir çatışmayı caydırma" ve "ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek" amacıyla Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

SALDIRILAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasının ardından ABD'nin başta Irak ve Suriye'de yer alanlar olmak üzere Orta Doğu'daki üslerine yönelik saldırıların artması üzerine ABD Savunma Bakanlığı bir adım daha attı.

ORTA DOĞU'YA YAKLAŞIK 900 ASKER GÖNDERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "daha geniş bir çatışmayı caydırma" ve "ABD üslerinin korunmasını güçlendirmek" amacıyla Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini bildirdi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA IRAK'TAKİ ÜS 12 KEZ HEDEF ALINDI

Askerlerin nereye konuşlandırılacağı hakkında detay vermeyen Ryder, "İsrail'e gitmeyeceklerini doğrulayabilirim" dedi. Ryder, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Irak ve Suriye'deki saldırılar ABD'yi harekete geçirdi! Orta Doğu'ya 900 asker gönderiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak ve Suriye'deki saldırılar ABD'yi harekete geçirdi! Orta Doğu'ya 900 asker gönderiyorlar - Son Dakika
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