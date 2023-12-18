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ABD Savunma Bakanı Tel Aviv'e gitti

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, İsrail-Filistin gündemine ilişkin son durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti. Austin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Tel Aviv\'e gitti
18.12.2023 - 16:31,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bugün İsrail- Filistin gündemine ilişkin son durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti. Austin, ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşeceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşeceğim. Savaş Kabinesi, Amerika'nın İsrail'e olan katı bağlılığını yineleyecek, IDF'nin Hamas'ı dağıtma operasyonlarını tartışacak, sivilleri zarardan koruma ve Gazze'ye insani yardım akışını sağlama ihtiyacının altını çizecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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