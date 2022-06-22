Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

KABİL'DEN BÖLGEYE HELİKOPTERLERLE DESTEK GÖNDERİLDİ

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ HOST VİLAYETİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü sabah saatlerinde 6 olarak güncellerken, depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afganistan halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR TAZİYE DE PAKİSTAN'DAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Şerif, Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti. Pakistan'ın bu zor zamanda Afganistan'ın yanında olduğuna işaret eden Şerif, İslamabad'ın depremden etkilenen Afgan halkına yardım ulaştıracağını bildirdi.