Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

22.06.2022 15:16

Afganistan'ın Paktika velayetinde yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem sonrası felaket yaşanıyor. Bölgede durum her geçen dakika daha da kötüye giderken hayatını kaybedenlerin sayısı da 1000'e yükseldi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

KABİL'DEN BÖLGEYE HELİKOPTERLERLE DESTEK GÖNDERİLDİ

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ HOST VİLAYETİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü sabah saatlerinde 6 olarak güncellerken, depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Afganistan halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

BİR TAZİYE DE PAKİSTAN'DAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Şerif, Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti. Pakistan'ın bu zor zamanda Afganistan'ın yanında olduğuna işaret eden Şerif, İslamabad'ın depremden etkilenen Afgan halkına yardım ulaştıracağını bildirdi.

6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da durum ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
YORUMLAR
500
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:20 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement