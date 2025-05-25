Afrika Günü Kutlandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afrika Birliği'nin kuruluşunun 62'nci yıl dönümü nedeniyle 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği'nin 62'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyoruz. Afrika Günü, Afrika halklarının barış, istikrar ve refah içinde bütünleşik bir Kıta hedeflerini ve uluslararası sistemde uygun konuma erişme yönündeki kararlılıklarını temsil etmektedir. Türkiye, Afrika ülkelerinin bu hedeflerini gerçekleştirme yolundaki çabalarında güvenilir ve samimi bir ortak olmaya devam edecektir. Afrika'yla iş birliğimizin daha da derinleştirilmesine yönelik çabalarımızı eşit ortaklık, karşılıklı güven ve kapsamlı iş birliği temelinde, Afrikalı dostlarımızla yakın istişare içinde sürdürmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Afrika, refah, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü ortak bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edecektir" denildi.