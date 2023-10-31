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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem

Son Güncelleme: 31.10.2023 13:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırısına "İsrail'in, Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in, Gazze'deki Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir." ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

25 gündür Gazze'yi bombardımana tutan İsrail güçleri, Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. Hastanenin çevresini birçok kez hedef alan İsrail'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

"TEHLİKELİ SALDIRGANLIĞA KARŞI NET TUTUM SERGİLENMELİ"

İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını lanetleyen Çelik, bu saldırıların Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlar olduğunu ifade etti. Çelik, uluslararası toplumun bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçası olduğunu belirtti.

"VAHŞİ BİR EYLEM"

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır. Netanyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim, bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem - Son Dakika
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