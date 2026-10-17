Akkuyu'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatma aralık ayının ikinci yarısında planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Akkuyu'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatma aralık ayının ikinci yarısında planlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akkuyu\'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatma aralık ayının ikinci yarısında planlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatmanın aralık ayının ikinci yarısında planlandığını açıkladı. Likhachev, Türk yatırımcılarla ortaklık görüşmelerinde ilerleme sağlandığını, kararın öncelikle Ankara'ya ait olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe fiziksel başlatma sürecinin aralık ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Likhachev, proje için potansiyel Türk yatırımcılarla yürütülen görüşmelerde de ilerleme sağlandığını bildirdi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin takvimi değerlendirdi.

Likhachev, "Aralık ayının ikinci yarısında planlanan fiziksel başlatma süreci için takvime uygun ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki ünitenin inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçmesini umuyoruz" dedi. Likhachev, ilk reaktörde yıl sonundan önce ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti.

"Fiziksel başlatma" olarak bilinen süreç ilk reaktörde nükleer yakıtın yüklenmesi ve ilk kontrollü zincirleme reaksiyona ulaşmasını kapsıyor. Bundan sonraki önemli aşama ise reaktörün elektrik şebekesine bağlanarak elektrik üretimine başlaması olacak.

Türkiye ile Rusya, dört adet Rus yapımı VVER-1200 reaktöründen oluşan Akkuyu NGS'nin inşası için 2010'da anlaşma imzaladı. İnşaatına 2018'de başlanan projede, ilk ünitenin devreye alınması başlangıçta 2023 için öngörülmüş, ancak takvim daha sonra birkaç kez ertelenmişti.

TÜRK YATIRIMCILARLA ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Likhachev, Akkuyu'ya Türk yatırımcıların dahil edilmesine ilişkin görüşmelerde de ilerleme sağlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir gün önce Rusya Enerji Haftası kapsamında konuyu görüştüğünü belirten Likhachev, Türk yatırımcılara yönelik çeşitli seçenekler hazırlandığını ve tercih konusunda kararın öncelikle Ankara'ya ait olduğunu ifade etti.

Maliyeti 20 milyar doları aşan Akkuyu projesi Rusya tarafından finanse ediliyor. Projenin tek sahibi olan Rosatom, yatırım yükünü paylaşmak amacıyla bir ortağa yüzde 49'a kadar hisse satma hakkına sahip. Rosatom, nisan ayında da Türk şirketleriyle Akkuyu'nun ortak mülkiyetine ilişkin yeni görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
EkonomiAnkaraAralıkEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:29
Ebru Gündeş “Dön Ne Olur“ şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi
Ebru Gündeş "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:53
Bakan Gürlek ’Balina James’ operasyonunun detaylarını açıkladı 15 adresten servet çıktı
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
09:06
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:30:29. #7.13#
SON DAKİKA: Akkuyu'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatma aralık ayının ikinci yarısında planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei