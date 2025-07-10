Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi\'de Görüşüyor

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtildi.