Alman Basını, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Gündemlerine Taşıdı - Son Dakika
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Dünya

Alman Basını, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Gündemlerine Taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklamasının ardından, ülkenin önde gelen medya kuruluşları habere manşetlerinde yer verdi.

23.03.2025 23:17  Güncelleme: 00:38
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklamasının ardından, ülkenin önde gelen medya kuruluşları habere manşetlerinde yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını " Türkiye'de demokrasi için ciddi bir gerileme" olarak nitelendirdi ve açıklamasında, "Siyasi rekabet mahkemeler ve hapishanelerle yürütülmemelidir" ifadelerine yer verildi. Deutschlandfunk, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkisini aktararak, Berlin'in sürece dair "hukukun üstünlüğüne saygı" çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Der Spiegel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'de son on iki yılın en büyük protestolarının yaşandığını belirtti. Haberde, muhalif siyasetçilerin mücadele ruhuna dikkat çekilirken, halkın da farklı siyasi görüşlerden olsalar da dayanışma içinde olduğu aktarıldı. ZDF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakibi olarak görülen İmamoğlu'nun görevden alındığını ve tutuklandığını hatırlatarak, bu gelişmenin Türkiye'deki iç siyasi tansiyonu artırdığını yazdı.

Tagesschau ise Alman hükümetinin mahkeme kararını ve ardından yaşanan gelişmeleri "sert bir dille" eleştirdiğini duyurdu. Aynı şekilde Taz gazetesi de Berlin'in tutumunu "demokrasi için ciddi bir gerileme" sözleriyle öne çıkardı. Welt, İmamoğlu'nun tutuklanmasının muhalefet tarafından bir "darbe girişimi" olarak görüldüğünü bildirirken, KILAMM gazetesi Alman hükümetinin hukukun üstünlüğüne uyulması yönündeki çağrısına dikkat çekti. Resie Reporter ve Ostsee Zeitung gibi yayınlar ise Türkiye'de artan huzursuzluk nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdığını yazdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Alman Basını, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Gündemlerine Taşıdı - Son Dakika

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