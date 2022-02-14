Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Krizi için Kiev'de

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmelere başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Şansölyesi Olaf Scholz'un Kiev'de görüşmesi başladı. Toplantının ardından Volodimir Zelenski ve Olaf Scholz başkanlığında Ukrayna-Almanya görüşmeleri yapılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Almanya Federal Şansölyesi de medya temsilcileriyle bir araya gelecek" ifadeleri yer aldı. Scholz'un yarın Moskova'ya gitmesi bekleniyor.