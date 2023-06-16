Almanya'da Antik Mezarlıkta 3.000 Yıllık Kılıç Bulundu - Son Dakika
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Almanya'da Antik Mezarlıkta 3.000 Yıllık Kılıç Bulundu

Almanya'da Antik Mezarlıkta 3.000 Yıllık Kılıç Bulundu

16.06.2023 17:38

Arkeologlar, Almanya'daki eski bir gömü alanında son derece nadir bir Tunç Çağı kılıcı buldu. 3.000 yıl öncesine ait olduğuna inanılan silah, geçtiğimiz hafta Nordlingen adlı küçük bir kasabada bulundu. Uzmanlar, üç kişinin mezarında bile ışıldayacak kadar iyi korunduğuna şaşırdı. Bu Alman keşfi, İngiltere'nin kuzeyinde bir nehir yatağında 3.000 yıllık bir çocuk ayakkabısının bulunmasından sadece aylar sonra gerçekleşti.

Arkeologlar, Almanya'daki eski bir gömü alanında son derece nadir bir Tunç Çağı kılıcı buldu.

3.000 yıl öncesine ait olduğuna inanılan silah, geçtiğimiz hafta Nordlingen adlı küçük bir kasabada bulundu.

Almanya'da antik mezarlıkta 3.000 yıllık olağan üstü korunmuş bir kılıç bulundu

Uzmanlar, üç kişinin mezarında bile ışıldayacak kadar iyi korunduğuna şaşırdı. Bu üç ceset arasında bir erkek, bir kadın ve bir genç vardı ve araştırmacılar onların akraba olup olmadığını bilmiyor.

'Kılıç ve gömü, arkeologlarımız tarafından daha fazla sınıflandırma için incelenmelidir,' dedi Anıtların Korunması için Bavyera Eyalet Ofisi Başkanı Mathias Pfeil.

'Ancak şu anda şunu söylemek mümkün: Korunma olağanüstü! Böyle bir buluntu gerçekten nadirdir.'

Kılıcın yaşına rağmen, zigzag deseni hala tamamen görülebiliyor ve çivilerle süslü.

Almanya'da antik mezarlıkta 3.000 yıllık olağan üstü korunmuş bir kılıç bulundu

Uzmanlar, bunun zor bir şekilde yapıldığına inanmalarına rağmen, keskin kesimler için tasarlanmış gerçek bir silah olduğundan eminler.

O dönemde, güney Almanya, kuzey Almanya ve Danimarka gibi birkaç Avrupa ticaret merkezi bu tür kılıçları barındıran yerlerdi.

Nordlingen'den gelen kılıçlar genellikle bu dönemdeki "Urns" adlı gruba aitti ve Geç Tunç Çağı döneminde kremasyon adetleriyle ayırt edilirdi.

Urnfield kültürünün başlangıçta Kuzey İtalya ve Doğu Avrupa'da ortaya çıktığı düşünülse de, bu kültür daha sonra Almanya ve Ukrayna gibi çeşitli ülkelere yayıldı.

Almanya'da antik mezarlıkta 3.000 yıllık olağan üstü korunmuş bir kılıç bulundu

Bu topluluğun üyeleri arasında savaşçı davranışlarının o dönemde yayıldığı, Tümülüs Kültürü dönemi başlamadan önceki bir süreç olduğu düşünülüyor. Bu dönemde Tunç silah ve zırhlarında büyük bir ilerleme yaşandı.

Ancak, ekip henüz bu yeni bulunan kılıcın nerede yapıldığı konusunda emin değil ve ileride daha fazla araştırma yapacaklar.

Bu Alman keşfi, İngiltere'nin kuzeyinde bir nehir yatağında 3.000 yıllık bir çocuk ayakkabısının bulunmasından sadece aylar sonra gerçekleşti.

Nadir Tunç Çağı'na ait olan 15 cm deri ayakkabısı, Eylül ayında Steve Tomlinson adlı bir kişi tarafından keşfedildi ve İskoçya'daki East Kilbride'deki bir birimde karbon tarihlemesi için gönderildi.

Beş hafta sonra, Orta Çağ olduğunu düşünerek şaşkına döndüğü yaşını öğrendi.

Tomlinson şunları söyledi: "İyi bir gün geçirmiştim, birçok Roma çömlek parçası buldum, ama bunun beklemiyordum."

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Arkeoloji, Almanya, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Antik Mezarlıkta 3.000 Yıllık Kılıç Bulundu - Son Dakika


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