Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı - Son Dakika
Üye Girişi
Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı

Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı

15.06.2023 17:15

Almanya'nın ünlü Neuschwanstein şatosunda iki kadına cinsel saldırıda bulunan Amerikalı turist, kadınları 91 metre yükseklikteki köprüden aşağı attı. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Polis, kaçan turisti yakaladı. Saldırının ardından soruşturma devam ediyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nda gerçekleştiği ifade edildi. 31 yaşındaki saldırganın iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.

1'İ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Şatodan gelen görüntülerde ise bir adamın kelepçelerle götürüldüğü ve kurbanlardan birinin helikopterle uçurumdan çıkarıldığı görülüyor.

Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı

İKİ KADINI DA AŞAĞIYA ATTI

Başsavcı Thomas Hörmann, cinayetin Çarşamba günü saat 2:40 civarında gerçekleştiğini, adamın ilk önce 21 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğunu, ancak kadının karşı koyduğunu belirtti. Hörmann, 22 yaşındaki arkadaşının ise genç kadına yardım etmeye kalkınca adamın iki kadını da köprüden aşağı attığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı
Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı
YORUMLAR
500

Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türk askeri Kosova'nın kuzeyinde göreve başladı
17:03 Kosova ve Sırbistan savaşın eşiğine gelince Türkiye devreye girdi! Kuzey Mitroviça'da güvenliği "Mehmetçik" sağlayacak
16:31 Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı
16:27 Almanya'da iki kadını taciz edip 91 metre yükseklikteki köprüden atan Amerikalı turist tutuklandı
16:27 İstanbul'da özel kolejin mezuniyet balosunda bir veli mekanı basarak çocukları darp etti
16:22 Mezuniyet balosu kötü bitti! "Kimse benim kızıma şaka yapamaz" diyen veli 2 çocuğu darp etti
16:22 Gülben Ergen, babasıyla ilgili yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok
16:19 Romalılardan kalma heykelcik silah bileme taşı çıktı
16:16 Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı: Ona kırgınım, bir resmimiz bile yok
16:16 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı lanetledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 17:45:01. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement