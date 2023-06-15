Alman medyasında yer alan haberlerde saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nda gerçekleştiği ifade edildi. 31 yaşındaki saldırganın iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.
Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Şatodan gelen görüntülerde ise bir adamın kelepçelerle götürüldüğü ve kurbanlardan birinin helikopterle uçurumdan çıkarıldığı görülüyor.
Başsavcı Thomas Hörmann, cinayetin Çarşamba günü saat 2:40 civarında gerçekleştiğini, adamın ilk önce 21 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğunu, ancak kadının karşı koyduğunu belirtti. Hörmann, 22 yaşındaki arkadaşının ise genç kadına yardım etmeye kalkınca adamın iki kadını da köprüden aşağı attığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı - Son Dakika