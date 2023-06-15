Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda kadınlara cinsel saldırı ve cinayet! 91 metreden aşağıya attı

Alman medyasında yer alan haberlerde saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nda gerçekleştiği ifade edildi. 31 yaşındaki saldırganın iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.

1'İ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Şatodan gelen görüntülerde ise bir adamın kelepçelerle götürüldüğü ve kurbanlardan birinin helikopterle uçurumdan çıkarıldığı görülüyor.

İKİ KADINI DA AŞAĞIYA ATTI

Başsavcı Thomas Hörmann, cinayetin Çarşamba günü saat 2:40 civarında gerçekleştiğini, adamın ilk önce 21 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğunu, ancak kadının karşı koyduğunu belirtti. Hörmann, 22 yaşındaki arkadaşının ise genç kadına yardım etmeye kalkınca adamın iki kadını da köprüden aşağı attığını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.