Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor - Son Dakika
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Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor

15.05.2022 11:15

Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

Toplantının açılış konuşmalarını, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptı. Geoana, Bakanların dün gece Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldiğini belirti. Geoana bugünkü toplantıyla ilgili olarak da "Bugün Ukrayna'da devam eden savaşı, Ukrayna'ya desteğimiz de dahil olmak üzere Başkan Putin'in egemen bir ulusa yönelik haksız saldırısına ve çatışmanın tırmanmasını önleme çabalarımıza yanıtımızı ele alacağız" dedi. Madrid'teki zirveyi dört gözle beklediklerini ifade eden Geoana, "Müttefik liderler, önümüzdeki on yıl için ittifak için bir plan olan bir sonraki Stratejik Konsepti kabul etmek de dahil olmak üzere, gelecek ay bir araya geldiklerinde önemli kararlar alacaklar" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise geçen yılki NATO reform sürecinin bir sonucu olarak, ittifakın siyasi istişareler için bir forum olarak güçlendirilmeye karar verildiği ve bu toplantının da bu yönde atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Baerbock, "Bu yeni toplantı türüyle, NATO'nun yıllık takvimine etkileşimli ve gayriresmi bir unsur ekliyoruz. Almanya, NATO'nun siyasi olarak güçlendirilmesini her zaman desteklemiştir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, NATO gayrıresmi toplantısı için Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, İsveç ve Finlandiyalı meslektaşları ile görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük" ifadelerini kullanmıştı.


Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor
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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Berlin, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor - Son Dakika
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