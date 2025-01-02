Almanya'da Yılbaşı Şiddeti

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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'da yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan şiddet olayları, toplumsal güvenliğin korunmasına yönelik önlemler alınmasını gündeme getirdi. Özellikle Berlin ve diğer büyük şehirlerde, polis ve acil servis ekiplerine yönelik havai fişeklerle yapılan saldırılar yoğun tepkilere neden oldu.

Almanya Federal İçişleri Spor ve Entegrasyon Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da yılbaşı gecesi yaşanan şiddet olaylarını sert bir şekilde kınadı. Feaser saldırıların sorumlularının bulunarak adalet önüne çıkarılacağını ifade etti.

Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, yaşanan olayların "iç savaşa benzediğini" söyledi. Herrmann, insanların ağır yaralanması ve binaların patlayıcılarla hasar görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamalara göre, yılbaşı gecesi fırlatılan kullanımı yasak havai fişekler, güvenlik güçleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Berlin'de ilk verilere göre yılbaşı gecesi 37 polis memuru ve bir itfaiyeci yaralandı. Leipzig'de ise yaklaşık 50 kişi, polise havai fişek ve şişelerle saldırırken, Münih'te 200-300 kişilik bir grubun polis ekiplerine zarar verdiği ifade edildi.

Berlin, Münih, Köln, Leipzig ve Hamburg gibi büyük şehirlerde polis memurları ve acil servis çalışanların karşılaştığı saldırıların sosyal medyada yayılan görüntüleri üzerine sosyal medyada duruma tepki gösterildi ve olayların tekrarlanmaması için acil önlemler alınması gerektiği yorumları yapıldı.

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişeklerin "uygunsuz kullanımı" nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 30 itfaiyeci ve polis yaralanmış, 400'e yakın kişi de gözaltına alınmıştı.