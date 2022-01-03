Üye Girişi
Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik - Son Dakika

Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik

03.01.2022 14:31
Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik

G7 (Yedi Grubu) ülkeleri olarak anılan ve küresel zenginliğin yüzde 64'ünü temsil eden grubun 2022 dönem başkanlığı Almanya'ya geçti.

G7 (Yedi Grubu) ülkeleri olarak anılan ve küresel zenginliğin yüzde 64'ünü temsil eden grubun 2022 dönem başkanlığı Almanya'ya geçti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7'nin dış politikasındaki odağının Afrika ve Pasifik ülkeleri olduğunu belirtti.

G7 dönem başkanlığını İngiltere'den devralan Almanya, G7 ülkelerinin dışişleri diplomasi programını açıkladı. Açıklamayı yapan Almanya Dışişleri Bakanı ve hükümetin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Annalena Baerbock, "G7, ortak değerlerimiz temelinde çatışma çözümü ve stratejik zorluklarla başa çıkmak için önemli bir itici güç sağlamak için benzersiz bir platform oluşturur. Almanya'nın Başkanlığı döneminde bunun üzerine inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

2022 'G7' DIŞ POLİTİKASI ODAĞI: AFRİKA VE PASİFİKG7 ülkelerinin 2022'de izleyeceği dış politikaya detaylı değinen açıklamada; Mayıs 2022 ve sonbaharda yapılacak iki Dışişleri Bakanları toplantılarında, öncelikle Afrika ülkelerine ve ardından ikinci toplantıda Pasifik bölgesine odaklanacakları ifade edildi.ABD: AUKUS PAKTI VE AFRİKA İLE İLİŞKİLERİN CANLADIRILMASIABD Başkanı Joe Biden, seçim programında Afrika kıtasına özel yer vererek ABD'nin Afrika ile ilişkilerinin tekrar canlandırılacağını belirtmişti. Buna göre ABD'nin dış politika gündeminde "Afrika hükümetleri ve Afrika Birliği de dahil olmak üzere bölgesel kurumlarla diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve canlandırılması" ifadeleri yer aldı. Diğer yandan G7 ülkesi Fransa'yla krize neden olan AUKUS Paktı'na göre ABD, İngiltere ve Avustralya; Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini, başta 'devriye gezme' olmak üzere sağlayacak.   G7 ÜLKELERİ KİMLER?

1975 yılında Dünya Ekonomik Zirvesi ile bir araya gelen G7 ülkeleri; ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'dan oluşuyor. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.


Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, England, Almanya, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik - Son Dakika Dünya


TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam         
15:23
Hala - yeğen memurluktan istifa tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hala - yeğen memurluktan istifa tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar         
15:16
Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu         
15:09
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
15:21 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz
15:16 Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
14:41 Danimarka'da iltica başvurusu kabul edilmeyen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu!
14:35 Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı
14:34 Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da aldı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşması sağlandı
14:31 Berk Oktay yıllar sonra açıkladı: Çocukken evi yaktım!
14:28 Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın 2022'de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement