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Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi - Son Dakika

Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi

15.10.2021 11:52

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya milletvekili Natalya Poklonskaya, muhalif çıkışlarından sonra Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı. Japonya'da anime karakterlerine de ilham veren Poklonskaya ile ilgili alınan karar sürgün olarak nitelendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

CAPE VERDE'YE BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI

2018'de Putin'in partisinin emeklilikle tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, Birleşik Rusya içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Putin'e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı.

Anime karakterlerine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

JAPONYA'DA ANİME KARAKTERLERİNE DE İLHAM OLDU

The Times'ın haberinde Poklonskaya'yla ilgili alınan bu karar sürgün olarak nitelendi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya'da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

Rusya'da 2016 seçimleriyle birlikte parlamentoya giren Poklonskaya, kızının anime kahramanı olduğu için büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, "Çok meşgul olduğum için çizimlere çok dikkat veremedim" dedi.

Anime karakterlerine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

ANİME NEDİR?

Anime kelimesi aslında ilk defa Fransızcada "dessin anime" şeklinde kullanılmıştır. İngilizcede ise "animation" olarak kullanılmıştır. Anime tanımı için Japon menşeili ve Japonlara özgü kendine has bir üslubu olan çizimlerin canlandırılmasıdır, diyebiliriz. Bu canlandırma dizi gibi uzun bölümler de sürebilir, film gibi uzun metraj da olabilir. Animeler genellikle mangalardan uyarlansa da manga dışı pek çok kaynağı da vardır.

Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi

Vladimir Putin, Afrika, Rusya, Anime, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi - Son Dakika
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