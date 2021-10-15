Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

CAPE VERDE'YE BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANDI

2018'de Putin'in partisinin emeklilikle tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, Birleşik Rusya içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Putin'e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı.

JAPONYA'DA ANİME KARAKTERLERİNE DE İLHAM OLDU

The Times'ın haberinde Poklonskaya'yla ilgili alınan bu karar sürgün olarak nitelendi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya'da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

Rusya'da 2016 seçimleriyle birlikte parlamentoya giren Poklonskaya, kızının anime kahramanı olduğu için büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, "Çok meşgul olduğum için çizimlere çok dikkat veremedim" dedi.

ANİME NEDİR?

Anime kelimesi aslında ilk defa Fransızcada "dessin anime" şeklinde kullanılmıştır. İngilizcede ise "animation" olarak kullanılmıştır. Anime tanımı için Japon menşeili ve Japonlara özgü kendine has bir üslubu olan çizimlerin canlandırılmasıdır, diyebiliriz. Bu canlandırma dizi gibi uzun bölümler de sürebilir, film gibi uzun metraj da olabilir. Animeler genellikle mangalardan uyarlansa da manga dışı pek çok kaynağı da vardır.