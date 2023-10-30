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Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti

Son Güncelleme: 30.10.2023 13:19

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi. Bakanlık, ziyaretçi rekorunu kıran ve yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen herkese teşekkürlerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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