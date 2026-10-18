Arakçi, ABD tehditleri karşısında boyun eğmeyeceklerini ve 7 aşamalı planı açıkladı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den gelen saldırı tehditleriyle ilgili, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52'nci Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu kaydeden Arakçi, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunmak için her zamankinden daha hazırlıklıyız. Onur ve saygınlıkla yürütülmesi ve İran ulusunun haklarını güvence altına alması kaydıyla, diplomasi yoluna da açık kalmaya devam ediyoruz. 7 aşamalı 7 günlük planı New York'a sunduk ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettik. ABD plana ilişkin görüşlerini iletti ve inceliyoruz" diye konuştu.

Arakçi, ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inandıklarını söyledi.